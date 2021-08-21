Bayrampaşa'da İBB'nin ağaç bakım aracına otomobil çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Bayrampaşa'da O-3 TEM bağlantı yolunda, yol kenarındaki ağaçların bakımını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekip aracına otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gül'ün kullandığı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç A.Ş.'ye ait yol kenarındaki ağaçların bakımını yapan 34 DFL 322 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, sürücü Emirhan Gül ile otomobilde bulunan Onur Dörtkardeşler, Muzaffer Berkan Ateş ve İBB'ye ait kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Emirhan Gül ile Onur Dörtkardeşler ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Emirhan Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle O-3 TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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