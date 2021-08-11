Genç şarkıcı trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü!

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:46

Mustafa Ceceli ile yaptığı ‘Mühür’ adlı şarkıyla tanınan Irmak Arıcı trafikte yol vermeme olayı sebebiyle tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen sürücünün kolunu tırnaklayan şarkıcının görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

"KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI"

Genç şarkıcının skandal hareketleriyle karşı karşıya kalan sürücü olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Defalarca yüzüme tükürdü. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Büyük tepki toplayan Irmak Arıcı ise konuyla ilgili sessizliğini bozmadı.

‘BUNLARDA SÖZDE ÖRNEK OLACAK’

Irmak Arıcı’ya gelen tepkiler arasında: 'Şımarık', 'Bunlar da sözde örnek olacak', 'Her şeyi geçtim korona varken bu ne cesaret?', 'Rezelat' yorumları dikkat çekti.