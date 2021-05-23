Bayrampaşa'da İBB'ye ait aydınlatma aracı yandı
Bayrampaşa Topkapı Altgeçidi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekibinin kamyoneti aniden alev alarak yandı.
Topkapı Bayrampaşa Alt Geçidi'ne yanmaya lambaları kontrol etmek için sabah saatlerinde gelen İBB'ye ait aydınlatma ekibinin kamyonundaki jenaratör aniden alev aldı.
Yangın kısa sürede kamyoneti sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir işçi dumandan etkilenerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kamyon yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
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