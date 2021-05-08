Bakırköy'de Halk Ekmek büfesini yakan kişi gözaltında

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:25

Bakırköy'de dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesinde yangın çıkmış ve büfe kullanılamaz hale gelmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ogun, sosyal medya hesabından; “MOBESE kayıtlarından büfenin sabotaja uğradığının anlaşıldığını” açıklamıştı.

Olayın ardından güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis de büfeyi ateşe veren kişinin A.Y. olduğunu tespit etti. Bağcılar’da bir adreste kaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.Y.’nin; “Halk Ekmek büfesine hırsızlık amacıyla girdiğini, 50 lira aldığını ve iz bırakmamak için yangın çıkardığını” söylediği belirtildi.