Bayrampaşa'da yaşanan silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı!

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir kadın, merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2020 Cumartesi, 20:15
Bayrampaşa'da yaşanan silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı!
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Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullandığı kavgada, yoldan geçen bir kadın, merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


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