BBC First'ten yeni yapım: 'Life'
BBC First, şubat ayında yeni yapımı "Life"ı izleyiciyle buluşturacak. Dizide Alison Steadman, Melissa Johns, Adrian Lester ve Victoria Hamilton gibi isimler yer alıyor.
İngiliz drama kanalı BBC First, yeni yapımı "Life"ı 15 Şubat 21.00'da izleyiciyle buluşturacak.
Kanalın yeni dizisi "Life"ın kadrosunda, Alison Steadman, Melissa Johns, Adrian Lester ve Victoria Hamilton gibi oyuncular yer alıyor.
BAFTA ödülüyle küresel bir başarı yakalayan Doctor Foster’ın ekibinin de işin mutfağında yer aldığı yapımın senaristliğini ise Mike Bartlett üstleniyor.
Dizinin konusu:
"Karakterler, İngiltere'nin Manchester kentinde, büyük bir banliyö evinde yaşamaktadır. Bu ortak özellik sebebiyle, aynı hayatı paylaşıyormuş gibi görünseler de aslında birbirlerinden çok farklı yaşamlar sürdürmektedirler. Bireyselleşmenin getirdiği yalnızlık ve toplumsal buhranların yansımalarını görebileceğimiz bu dizide, birbirinden kopuk hayatlar bir noktada kesişmeyi başarıyor. Normal olduklarına inanan ve başlarına gelen olaylara şaşıran tüm insanlar gibi onların hayatlarında da olağandışı pek çok gelişme yaşanıyor. Yapım belki de bizleri, hayatımızdan çıkardığımız bazı kişilerle yollarımızı tekrar kesiştirme konusunda cesaretlendirebilir..."
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