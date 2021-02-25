BBP lideri Destici: Gerekirse Çin'e savaş açarız

25 Şubat 2021 Perşembe, 14:50

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, FOX TV'deki İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Destici, Uygur Türklerine karşı Çin zulmü olduğunu ifade ederek gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini söyledi.

Destici’nin açıklamasının ilgili bölümü şu şekilde:

“Doğu Türkistanlı evlatlarımız beni ziyaret etti geçen hafta. Öyle enteresan şeyler var ki. Bunu da anlamak mümkün değil. Çin, bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin diye. Çocuk Türkiye'ye gelip eğitim görüyor. Burada kalıyor. Sonra burada okudu diye oradaki anasını babasını kardeşini toplama kampına götürüyor. Ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye vatandaşı olmuş insanlar. Biz bu konuda çok gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. TBMM'de de kamuoyu önünde de... Ben hatta çok ilerisini söylüyorum; bazıları diyor ki 'Çin'e savaş mı açacak?' Gerekirse açarsın! Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var. Bakın biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda? Diyoruz ki; 'sen Azerbaycan ile ilişkilerini düzeltmeden, işgali sonlandırmadan ben sana sınırlarımı açmam.' Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin ile 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz, sadece 2 milyarını satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın yüzde 40'ı da Çin ile olan ticaretimizden kaynaklanıyor.”