BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirisi sonrası ters kelepçeyle gözaltına alındı
Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü, iş yerinde zor kullanılarak ters kelepçe ile göz altına alındığını açıkladı. Olay kameralara yansıdı
Ordu'nun yerel kanallarından Moda Tv’de yayınlanan 'Ahmet’le Memleket Meselesi' isimli programa konuk olan Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü iktidara yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu
Yümlü sözkonusu programda, iktidarın politikalarını eleştirirken "Şu anki durumda herkes tek partili olmak zorunda. Onun dışında da konuşamazsın, yargılayamazsın. Rızkı veren Allah’tır. Hiç bir siyasi partinin başkanı rızık vermez. Hiç bir siyasi partinin başkanı da ecelim gelmeden beni öldüremez. AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar bu insanlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Din, kitap, Allah’ın emirleri yok sayıldı. AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı. AK Parti genel başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır, yarın Ahmet, Mehmet’tir. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti genel başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim?" demişti.
Yerel Modafm sitesinin haberine göre, Fatma Yümlü'nün bu sözlerinden birkaç gün sonra (dün) polis ekipleri Ordu’daki işyerine gelip iddiaya göre "maske kullanmadığını ve temaslı olduklarını" gerekçesiyle gözaltı işlemi yapmak istedi. Fatma Yümlü, uygulamanın yasaya aykırı olduğunu söyleyince polisler zor kullandı. Fatma Yümlü ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü.
Karakolda bir süre bekletilen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.
İşyeri güvenlik kameralarına da yansıyan olay Fatma Yümlü'nün iddiasına göre olayı şöyle gelişti:
“İş yerinde müşteriler varken polisler gelerek benden kaba ve saygısız üslupla kimlik istediler. Kimliğini neden istediklerini sorduğumda yine aynı tonla 'Temaslısın sen, dediğimizi yap' şeklinde konuştular. Esnaf olduğumu ve benimle bu şekilde konuşmamaları gerektiğini söylemem üzerine bir polis memuru diğer polislere kelepçe takın dedi. Cebir kullandılar ve ters kelepçe takarak göz altına aldılar.”
Yümlü, "Polise 'ben tedavi görüyorum' diyorum. Personel çıktı aşağıdan 'ne yapıyorsunuz bu kadın tedavi görüyor' dedi. Ona rağmen katil gibi beni götürdüler" dedi.
Fatma Yümlü, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
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