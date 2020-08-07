BDDK bankaların Aktif Rasyosu'na ilişkin taleplerini makul karşıladı
TBB'nin düzenlediği toplantıda, bankaların BDDK'ya Aktif Rasyosu ile ilgili değişiklik taleplerini ilettiği kaydedildi.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde perşembe akşamı düzenlenen toplantıda, Aktif Rasyosu (AR) konusunun da gündeme geldiğini belirttiler.
Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, bankaların taleplerini Bankacılık Düzeneleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ilettiğini, BDDK'nın da bu talepleri makul karşıladığını kaydettiler.
BDDK'nın, çok uzun olmayan bir sürede sistemi rahatlatmak adına, kendi düşündüğü değişiklikleri de ekleyerek, bankaların bu talepleri ile ilgili düzenleme yapması bekleniyor.
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