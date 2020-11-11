BDDK yabancı bankalarla swap limitlerinde esnemeye gitti

11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:21

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

BDDK 2018'deki kur krizinden sonra başlattığı ve kademeli olarak artırdığı TL türev işlem tutarı sınırlamalarını bu yıl gevşetmeye başladı. BDDK son olarak eylül ayında sınırlamaları gevşetti.