BDDK’dan geri adım

26 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Türk Lirası erir, dolar yeni zirveler peşinde koşarken, önceki gün yükselen enflasyon vurgusuyla politika faizini 200 baz puan artıran Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan sonra, dün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) dolardaki hareketi sınırlandıracak yeni hamle geldi. BDDK yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL alım yönünde para “swap”ı ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünü yasal özkaynakların yüzde 1’inden yüzde 10’una yükseltti.

Limitler de artırıldı. BDDK, 2018 yılındaki kur krizinden sonra TL’nin değer kaybını önlemek için yabancı para-TL takas işlemlerin hacmini sınırlamaya başlamıştı.

Türk bankaları yabancı bankalar ile dolar-TL takası ve benzeri türev işlemler yaparak uzun vadeli TL kaynak temin ediyorlar. Yabancı yatırımcılar da swap piyasasını TL’ye taşımanın getirdiği kur riskini azaltmak için kullanıyorlar.

İşlemlerin bir kısmı ise yatırımcılar tarafından TL’ye karşı kısa vadeli spekülatif pozisyon almak için kullanılabiliyor. BDDK’nın açıklamasında Covid-19 nedeniyle alınan ilgili kararın, normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirildiğini belirtti.

DOLAR İNDİ-ÇIKTI

BDDK kararının ardından dolar/ TL, Merkez Bankası’nın faiz adımı sonrası gevşediği 7.62’ye yakın seviyeden 7.51’e kadar geriledi. Ancak öğlene doğru gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL dün 7.5166-7.6811 arasında yukarı yönlü hareket etti.

Avro/TL de 8.7630-8.9236 arasında işlem gördü. Yine BDDK kararı sonrası en dikkat çekici hareket, Borsa İstanbul’da ve özellikle bankacılık hisselerinde görüldü. Bankacılık endeksi yüzde 3’e kadar yükseldi. Ancak daha sonra satışlar yiyen BİST 100 Endeksi gün içinde 1124- 1135 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 0.41 yükselişle kapattı.