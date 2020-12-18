BDDK'den kredi kartı hamlesi: Taksit sayılarında değişiklik yapıldı
Kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine karar verildi. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi. Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.
BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya, fiyatı 3 bin 500 lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirilmesine karar verdi.
BDDK'den yapılan açıklamanın detayı şöyle: "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının; nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya, nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya, taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir. " ifadesi kullanıldı.
TAŞIT KREDİSİNDE VADE 36 AYA İNİYOR
BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi. BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek. Fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde vade 48 aydan 24 aya inecek.
Bazı harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süreleri ve taşıt alımlarında kredi vade sınırları şöyle:
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