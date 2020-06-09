BDDK'dan kredi kartına taksit kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.
BDDK tarafından yapılan açıklamada, ''9 Haziran tarihli karar ile yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi'' denildi.
BDDK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir”
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