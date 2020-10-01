BDDK'dan uyarı: Mağdur olmayın!
BDDK, kurum tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerine karşı uyardı. Açıklamada, "BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle bilgiler talep etmemektedir" denildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurum adı verilerek yapılan dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir.
Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.
"BİLGİLER TALEP EDİLMEMEKTEDİR"
BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir.
Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir."
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