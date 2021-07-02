BDDK 21 faizsiz konut şirketini tasfiye etmişti! 8 şirket daha tasfiye edildi
Son dakika... BDDK'nın 21 faizsiz konut şirketini tasfiye etmesi sonrası 8 şirket daha kendi isteğiyle tasfiye edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) 21 faizsiz konut şirketini tasfiye etmesinin ardından, 8 şirketin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 6'ya düştü. Emin Evim, Fuzel Ev, Sinpaş, İmece, Katılımevim, Çözüm ve Birevim'in sektörde devam edeceği öğrenildi.
İNTİBAK BAŞVURUSUNUN REDDİNE VE TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ
BDDK, nisan ayından itibaren aldığı intibak başvurularını değerlendirdi. 35 şirketin incelelenmesi sonunda 21 şirketin şartları taşımadığı için intibak başvurusunun reddine ve tasfiyesine karar verildi. Daha sonra yapılan açıklamada da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirdiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu.
TASFİYE KOMİSYONU ATANACAK
Yapılan denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.
TASFİYE EDİLEN ŞİRKETLERİN TAM LİSTESİ
1- İktisatevim Gayrimenkul AŞ
2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
3- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
5- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
7- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
8- HH Aydın Yatırım Holding AŞ
9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
10- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
11- İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
14- Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
15- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
16- Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ
18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
20- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ
"İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMAK" SUÇU
BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.
BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.
Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.
FAİZSİZ KONUT SİSTEMİNDE 6 ŞİRKET KALDI
BDDK, kalan 14 şirketten 8'ini de iradi tasfiyeye yönlendirdi. Faizsiz konut sisteminin intibak sürecinin 6 şirketle devam etmesine karar verildi.
KALAN 6 ŞİRKET ŞÖYLE:
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