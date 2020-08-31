Bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı
Gaziantep’te düzenlenen operasyonda evin çeşitli noktalarına ve bir bebeğin bezine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Gaziantep'te narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Malazgirt Mahallesi’ndeki eve düzenlenen baskında bebeğin sürekli ağladığı ve huzursuz olduğunu fark eden ekipler, altını açtı. Ekipler, bezin içinde altı ‘fişek’ halinde 7 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Evden, ayrıca, 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 79 gram kenevir, 21 gram eroin, 18 uyuşturucu hap, iki hassas terazi, sekiz tabanca ve üç pompalı tüfek çıktı.
Bebek ve evdeki üç yaşındaki çocuk devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi.
Evdeki dokuz kişi, ‘uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı.
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