Bebeğini boğarak öldürdüğü iddia edilen anne hakkında istenen ceza belli oldu
Konya'da 2,5 aylık bebeğini yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Kaynak ile taraf avukatları katıldı.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, "Sanık Kaynak'ın olay tarihinde 2,5 aylık bebeğini emzirdikten sonra uyuması için yatırdığı, bebeğin uyumayıp ağlaması üzerine beşikte bulunan yastığı, susması için sırt üstü yatan bebeğin yüzüne kapattığı, bebek bağırdığı halde yastığı 10-15 dakika kadar yüzünde tuttuğu, bebeğin sesinin kesilmesi üzerine sanığın yastığı kaldırdığında bebeğin nefes almadığını gördüğü anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.
"Sanığın, maktul bebeği yastıkla boğmak suretiyle öldürdüğü ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" değerlendirmesinde bulunan duruşma savcısı, Kaynak'ın "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatı Ebubekir Kaya, esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talep etti.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmanın hazırlanması için süre vererek, duruşmayı erteledi.
SUÇLAMA VE DOSYATA YER ALAN İFADE
Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta yaşayan Fatma Kaynak (21), eşi A. Kaynak'a, 11 Ekim 2019'da, mamayla doyurduğu 2,5 aylık bebeği İ.Kaynak'ın durumunun kötüleştiğini ve hareket etmediğini söylemiş, hastaneye götürülen bebeğin öldüğü tespit edilince polis ekipleri inceleme başlatmıştı.
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen anne, burada suçunu ağlayarak itiraf etmişti.
Fatma Kaynak'ın polisteki ifadesinde, "Çocuğa mama yedirdikten bir süre sonra ağlamaya başladı. 'Sussun' diye çocuğun yüzüne yastık kapattım. Ağlamaya devam edince yastığı bastırdım. Çocuk sustu fakat hareket etmiyordu. Eşime haber vererek bebeğin durumunun kötü olduğunu söyledim. O da hastaneye götürdü. Hastanede de öldüğü tespit edildi. Psikolojim bozuktu. Bir anlık sıkıntıyla oldu." dediği öğrenilmişti.
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