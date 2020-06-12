'Bebek Muslera'ya sevgilerle
Galatasaray ile 14 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın adı, yeni doğan bir bebeğe verildi.
Galatasaray’da 9 yıldır forma giyen ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olmasının yanı sıra Türk futbolunda da sevilen bir ikon haline gelen Fernando Muslera, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray ile 14 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisinin adı, yeni doğan bir bebeğe verildi. Bir taraftarın çocuğunun adını “Ege Muslera” koymasının ardından Fernando Muslera, durumu çok şaşırdı ve yaptığı paylaşımda teşekkür etti.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı