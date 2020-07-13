"Beceremedim" dedi istifa kararı aldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Demek ki bu işi çok fazla beceremedim" ifadesini kullandı.
Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’a deplasmanda konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-1 mağlup olarak Medipol Başakşehir ile puan farkını bire indirme şansını değerlendiremedi. Maçın ardından beIN Sports’a konuşa Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını söyledi.
Trabzonspor camiasından ve taraftarından özür dileyen Hüseyin Çimşir “Elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Maç hakkında çok konuşulacak bir şey yok. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İki maçımız kaldı. Kalan iki maçımıza bakacağız. Yaşayıp göreceğiz. Oyuncuyu suçlayacak durumda değilim. Bir hata varsa benimle alakalıdır. Demek ki bu işi çok fazla beceremedim” dedi.
Hüseyin Çimşir'in Trabzon'a dönüşte istifasını vereceği öğrenildi.
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