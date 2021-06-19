Beckham'dan EURO 2020'de sessiz kalan Harry Kane'e destek
Maçı oğlu ile birlikte tribünde izleyen Beckham, gazetecilere, "Harry bugün şanssızdı, İngiltere ona güvensin" dedi.
İngiltere, İskoçya ile 0-0 berabere kalırken, hedefte takım kaptanı golcü Harry Kane vardı. Kaçırdığı gollerle gündem olan deneyimli isme maç sonrası İngiliz Milli Takımı'nın efsanevi yıldızı David Beckham'dan destek geldi. Maçı oğlu ile birlikte tribünde izleyen Beckham, gazetecilere, "Harry bugün şanssızdı, İngiltere ona güvensin" dedi.
Karşılaşma boyunca daha baskılı oynayan ev sahibi ekip çok disiplinli bir savunma yapan rakibini geçemedi. İngiltere’nin büyük gol silahı Harry Kane de etkisiz kalırken, 74’te yerini Marcus Rashford’a bıraktı.
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