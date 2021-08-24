Bedava Bitcoin dağıtacak: Her hanenin aldığını görmek istiyorum

24 Ağustos 2021 Salı, 17:30

Independent Türkçe'nin aktardığına göre belediye başkanı, yurttaşların Bitcoinlerini hemen satmalarını istemiyor. Stewart, kripto para biriminin değeri yıllar sonra 500 bin doları (yaklaşık 4 milyon TL) gördüğünde kent sakinlerinin Bitcoinlerini sattıklarına "pişman olacağını" söyledi.

Bin 500 kişinin yaşadığı küçük kenti zenginleştirmek için böyle bir plan yaptığını aktaran Stewart, "Dijital, altındır. İster 500 dolarlık (yaklaşık 4 bin TL) ister bin dolarlık (yaklaşık 8 bin TL) olsun, şehrimdeki her hanenin bir miktar Bitcoin aldığını görmek istiyorum" diye konuştu.

Belediye başkanı, bu planı finanse etmek için gereken paranın büyük kısmının, ismini açıklamak istemeyen birkaç Bitcoin yatırımcısından geleceğini ifade etti.

Kendisini epey destekleyen bağışçıları olduğunu aktaran Stewart, "Hükümet fonu da almaya çalışıyorum, Covid yardımı için gelen yardım parasının bir kısmını da kullanabilirim" dedi.

Ancak plana göre Bitcoin alan kent sakinleri, kripto paralarına ilk 5 yıl dokunamayacak. "Bunun gibi fikirler üzerinde çalışıyoruz çünkü bu benim bir numaralı endişem" diyen Stewart, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin biri araba taksidini ödemek için Bitcoin satarsa ??ve onca yıl sonra bitcoin 500 bin civarında değer kazanırsa buna gerçekten pişman olur."

NBC’ye bağlı TV kanalı KSDK, Cool Valley’de yaşayan birçok kişiye belediye başkanının Bitcoin fikrini sordu. Bazı yurttaşların Bitcoin’i veya kripto para birimini hiç duymadığı, yine de plana açık olduğu aktarıldı.

Örneğin, Postacı Ramona Nickels "Kızım dijital paranın bir sonraki büyük şey olduğunu düşünüyor" dedi ve ekledi:

"Nakit para yüzünden insanların kötü alışkanlıkları var ve satın almamaları gereken şeyleri alıyorlar. Ama Bitcoinle paranız belki çocuklarınıza kalabilir. Kızım gelecek yıl üniversiteye gidecek. Ona Bitcoin verebilirim."

Belediye başkanı ayrıca, Bitcoin'in nasıl kullanılacağı ve güvenli bir şekilde nasıl saklanacağına dair ücretsiz dersler vermeyi de planlıyor.

Stewart, bu planları yıl sonuna kadar başlatmayı umuyor.