Bedirhan Esenlik, Bereket Öner’in kendisi hakkındaki iddialarına karşılık konuştu

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

SBK Holding’e açılan kara paraaklaması davası sanıklarından Bereket Öner’in silahlı saldırıya uğraması nedeniyle verdiği ifadede azmettirici olarak Sezgin Baran Korkmaz’la birlikte adını verdiği Bedirhan Esenlik, Korkmaz’la 2014 yılından beri görüşmediğini, kendisini tanıdığında varlıklı bir insan olmadığını söyledi. Öner’in iddialarını “deli saçması” olarak nitelendiren Esenlik, “Tetikçiler para karşılığında iş yapar. Benim gibi Rolls Royce’a binen, özel uçak sahibi, onlarca şirketi olan birinin tetikçilikten kazanacağı 100 ya da 200 milyon paraya tennezzül etmesi akla mantığı aykırıdır” diye konuştu.

Korkmaz’ı tanıdığında Şişli’de bir ofisi olan ve araba kiralama işiyle uğraşan biri olduğunu belirten Esenlik, SBK Holding döneminde ilişkisinin kesildiğini ifade ederek, adının bu işe neden karıştırıldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Söylemez çetesi ile bunların bir anlaşmazlığı oldu. Davalık oldular. Bu adam Yakup Süt ile Söylemez kardeşleri birbirine düşürmüş. Bu nedenle Söylemezlerle birlikte gözaltına alınmışlar. Söylemezler benim hemşehrim. Abileri Dr. Sena Söylemez’i çok severim ve yakın dostumdur. O nedenle bana husumet besliyor olabilir.”

“SAĞ KOLU DEĞİLİM’

Kamuoyunda Yeşil diye tanınan Mahmut Yıldırım’ın sağ kolu değil arkadaşı olduğunu ve Musa Anter davasında sanık değil, tanık olduğunu açıklayan Esenlik, Mehmet Emin Değer’den haraç istenmesi olayından da sanık olarak yargılandığını, ancak beraat ettiğini, Matkap Operasyonu’nun ise FETÖ’nün kumpas davalarından biri olduğunu belirterek kendisine yönelik diğer suçlamalara da şu yanıtı verdi:

“Akın Birdal’ın vurulması olayına adımın karışması Cengiz Ersever’in adımı karıştırmasından dolayıdır. O davadan da hakkımda hiçbir ceza verilmiş değil. Bereket Öner’in vurulması işine adımın bulaşması akla ziyan bir durum. Ben Sezgin Baran’ı tanıdığımda önemsiz bir kişiydi. Akrabalarımın arabalarını kiralardı. Paraca da iyi durumda değildi. Hatta hava atmak için benim arabamı bir seferinde alıp iş görüşmesine gitmişti. Benim onun adına tetikçilik yapmam için onun vereceği paraya ihtiyacımın olması lazım. Ritz Carltoon’da ikamet eden, Rolls Royce arabası ve özel uçağı olan, onlarca şirketi bulunan benim gibi birinin Sezgin Baran Korkmaz’ın vereceği paraya ihtiyacı yok. Onun da polis ve adliyedeki işlerini takip ettirmek için bana ihtiyacı yok. Sezgin’in Ankara’da poliste, yargıda, basında ve siyasette çok etkili arkadaşları var. Onun işlerini takip eden biri bakan yardımcısı olmuş. Bana niye ihtiyaç duysun ki?..”

Mal varlığının kaynağını sorduğumuzda Esenlik, dedelerinin seyyid olması nedeniyle Osmanlı döneminde 7 köyün ailesine bağışlandığını, aileden kalan varlıkları ile kuyumculuk, çeşitli sektörlerde Yalova, İstanbul ve Bursa’da şirketleri olduğunu, Cavit Çağlar’la Olay TV’de ortaklığı bulunduğunu belirterek Cefi Kamhi villasını alması konusunda da “Cefi benim iyi arkadaşımdır. Benim ofisimden çıkmazdı. Borcuna karşılık bir miktarını almıştım ve geri kalanını da icradan aldım” dedi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine Bereket Öner aracılığıyla Pattek marka gibi pahalı saatler hediye ettiğini iddiasına da “Bu, kesinlikle yalan. Nerede ne zaman verilmişse bu ortaya çıkar. Kaldığım rezidansın kamera kayıtlarından geriye gidilerek bakılır” diye konuştu.