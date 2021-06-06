Sedat Peker'in 9. videosuyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

06 Haziran 2021 Pazar, 11:57

YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker, 9. videosunu yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına devam eden Peker, yeni videosunda ''Ben yurtdışına gitmeden önce odanda misafir ettin. Sezgin Baran Korkmaz'ı, Soylu, yurtdışına kaçırdı'' iddiasında bulundu. Bunun üzerine "Sezgin Baran Korkmaz kimdir?" sorusu gündeme geldi.

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding’in kurucu CEO’sudur. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan Krokmaz’ın Türkiye’deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika’nın Utah Eyaleti’nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur.

5 Aralık 2020’de Türkiye’yi eşi ile beraber terk etmiştir.



YURT DIŞINA KAÇTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafları erişim engellemesine konu olan Korkmaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istendi. Ancak Korkmaz, operasyonda evinde bulunamadı ve şömine içinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi.

Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına giden Korkmaz’ın, İstanbul Başsavcılığı’nın aldığı karar ve başvurularla bu imkanı elde ettiği gündeme geldi.

6 Kasım’da, Yargıtay’a 27 Kasım’da üye seçilen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevindeyken, Korkmaz’ın malvarlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın başvurusu üzerine, 17 Kasım’da, Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Korkmaz, bu şekilde yurt dışına gitti. Malvarlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının bilançosu ise henüz bilinmiyor.

SEDAT PEKER'İN İDDASI NE?

Sedat Peker, 9. videosunda Sezgin Baran Korkmaz’ın oteline ve 45 milyon dolarına İçişleri Bakanlığı üzerinden “çöküldüğünü” iddia etmiş, Süleyman Soylu’nun Korkmaz’a “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürmüştü. Korkmaz’ı yurt dışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gönderdiğini iddia etmişti.

Peker şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık’ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık’ta yurtdışına çıkmış mı? Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık’ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar’dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende."