Bedri Baykam öncülüğünde ‘Demokratik Dijital Devrim’ tüzüğü açıklandı

06 Mart 2021 Cumartesi, 02:00

CHP için oluşturulan “Demokratik Dijital Devrim” tüzüğü ressam Bedri Baykam öncülüğünde tanıtılarak CHP’nin iktidar olma gücünü ittifaklardan önce örgütünden alabileceği vurgulandı. Parti üyelerinin her birini karar alma mekanizmalarına taşımayı hedeflediklerini belirten Baykam, önümüzdeki günlerde taslağın detaylarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacağını açıkladı.

Eski CHP Parti Meclisi üyesi ressam Bedri Baykam CHP’de parti içi demokrasi adına en gerçekçi adım olarak gördükleri, “Demokratik Dijital Devrim” (D3) tüzük taslağını Taksim’deki Piramid Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Prof. Dr. Tolga Yarman, Tevfik Kızgınkaya ve Mustafa Pınar’ın da katıldığı toplantıda konuşan Baykam, amaçlarının halkla siyaseti doğrudan buluşturmak olduğunu belirterek “Her üyenin bulunduğu noktadan milletvekilini, belediye başkan adayını, ilçe başkanını ve genel başkanını kendisinin seçebileceği bir sistemi uygulamaya sokmak istiyoruz” dedi.

Teknolojik sistemleri kullanarak parti içi demokratikleşmeyi sağlamanın önemine vurgu yapan Baykam, “Hayatımıza uyguladığımız teknolojik girişimleri siyasete uygulamıyoruz. O yüzden insanlar, gençler ve Z kuşağı siyasete uzak kalıyor. Biz diyoruz ki bırakın İzmir milletvekilini İzmir’de oturanlar seçsin, Kütahya’nın il başkanını Kütahya’da oturanlar seçsin” diye konuştu.

‘TEKELİ KIRMAK İSTİYORUZ’

Prof. Tolga Yarman ise “Yeni bir ‘ekmek için Ekmeleddin’ faciası istemiyoruz. CHP’yi kimseye yedirmeyiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz belirlemek istiyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız siyasette tekeli ve tekelleşmeyi kırmak” dedi. Mustafa Pınar ise “Tek adam rejimine karşı çıkan bir siyasal parti liderinin, parti içerisinde tek adayı dayatmasını kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu. Tevfik Kızgınkaya da “Bizim burada hepimizin bir tek hedefi var, örgütüyle bütünleşmiş, üyeleriyle, enerjisiyle iktidara inanmış, kitlenmiş bir CHP. Ancak böyle iktidar olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

3D TÜZÜĞÜNDE NELER VAR

- Cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerle belirlenmesi.

- Genel Başkan, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları yüzde 3’lük genel merkez kontenjanı dışında tüm üyelerle seçilmeli.

- Gençler ve kadınlar için kota seçilebilir yerden olmalı.

- 2 kez üst üste seçim kaybeden genel başkan görevi bırakmalı.