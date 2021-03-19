BEE'O'dan Yüksek Fenolik ve Flavonoid içeriğine sahip propolis damlalar

19 Mart 2021 Cuma, 13:16

Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin insan üzerine etkileri uzun yıllardır birçok araştırmanın konusu. Zengin içeriğiyle özellikle pandemi döneminde adından sıkça bahsettiren propolisin, kimyasal içeriği ve reçinemsi yapısı nedeniyle tek başına su ile özütlenmesi mümkün değil. "Propolis nasıl özütlenir ve tüketilir hale getirilebilir?' sorusuna oğluna doğal formüller aradığı dönemde yanıt aramaya başlayan Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın girişimiyle 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te çalışmalarına başlayan BEE'O, bugün 5.000'i aşkın sözleşmeli arıcısı ile Anadolu’nun eşsiz ürünlerini hem ülkemizde hem 14 farklı ülkede tüketicilerle buluşturuyor. Sözleşmeli Arıcılık modeliyle Türkiye’deki arıcılığın gelişmesine birçok katkıda bulunuyor.

İSTER KATI İSTER SIVI GIDALARLA...

BEE'O'nun İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında uzman ekipler tarafından uygun altyapı, bilgi ve teknik donanım ile özütlenmesiyle hazırlanan damla formundaki ürünleri, propolisi katı veya sıvı gıdalarla buluşturarak kolayca tüketmeyi sağlıyor. 1 şişesinde en az 1000 mg polifenol bulunan damlaların içerisinde; Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Kafeik Asit, Kuarsetin, Galangin, Apigenin, Epikateşin, P-kumarik asit, Krisin ve Pinosembrin gibi 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşende bulunuyor. BEE’O Suda Çözünebilir Propolis Damla: Ar-Ge çalışmaları sonucu, uzman gıda mühendislerinin patentli teknolojisi ile özütlenen BEE’O Suda Çözünebilir Propolis Damla, zengin fenolik ve flavonoid içeriği ile beslenmeyi destekliyor. Yetişkinlerin günde 20-80 damla, çocukların günde 10-40 damla şeklinde, doğrudan ya da ılık/soğuk içeceklerin içerisine ilave ederek tüketebilecekleri BEE’O Suda Çözünebilir Propolis Damla, yüzde 10 oranında saf propolis içeriyor. BEE’O Propolis Damla: Yüzde 20 oranında saf propolis içeren BEE’O Propolis Damla'nın 4-10 yaş arası çocuklar için günde 10-40 damla, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 20-80 damla olarak doğrudan ya da ılık veya soğuk katı/yarı katı gıdaların içerisine ilave edilerek tüketilmesi öneriliyor.

PROPOLİS NEDİR?

Pro (ön) + polis (koruyan) kelimelerinden oluşan propolis, arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir. Arılar petek gözlerini propolis ile kaplar, sonra üzerine balını, yavrusunu, besinini koyar. Böylece arının ürettiği ürünler kovanda bozulmadan saklanır. Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, fenolik ve flavonoidlerden oluşan doğal bir arı ürünüdür.

BEE’O PROPOLİS HAKKINDA

BEE’O Propolis; Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kuruldu. Türkiye’de BEE’O ve BEE’O UP markaları, ABD ve Avrupa’da ise BEE&YOU markası ile doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli, inovatif ürünler üretmektedir.

BEE’O Propolis, geliştirdiği inovasyon ödüllü, patentli özütleme yöntemiyle ve yaptığı projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 37 farklı ödüle layık görülmüştür. 6000 metrekarelik tesisi ve 180 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisidir. Ürünlerini, Türkiye’de kendi e-ticaret sitesi www.beeo.com.tr üzerinden ve Carrefour Gurme, Macrocenter, Migros, Joker, Gratis, Tchibo vb. 5000 perakende satış noktasında, ayrıca BEE’O UP markasıyla 35.000 eczanede; Amerika’da ise yine kendi e-ticaret sitesi www.beeandyou.com üzerinden ve Amazon, Wallmart, e-Bay’de ve CVS eczane zincirleri de dahil olmak üzere 3.500 satış noktasında tüketicileri ile buluşturmaktadır.