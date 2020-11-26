"Beğeni" anketinde MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu

MetroPoll Araştırma Şirketi, Ekim ayı beğeni anketini yayınladı. Ankete göre MHP'lilerin 13,7'si Erdoğan'ı, AKP'lilerin de 19,8'i Bahçeli'yi beğenmediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 13:46
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MetroPoll'ün beğeni anketinde MHP'lilerin yüzde 83,9'u AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmiyorum" dedi.

AKP'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini ifade etti.

Seçmenlerin iki lidere bakışı ile AKP'li seçmenlerin Devlet Bahçeli'ye, MHP'li seçmenlerin Recep Tayyip Erdoğan'a bakışı şöye:

ERDOĞAN'IN BEĞENİ ORANI

BAHÇELİ'Yİ BEĞENİ ORANI


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