"Beğeni" anketinde MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
MetroPoll Araştırma Şirketi, Ekim ayı beğeni anketini yayınladı. Ankete göre MHP'lilerin 13,7'si Erdoğan'ı, AKP'lilerin de 19,8'i Bahçeli'yi beğenmediğini belirtti.
MetroPoll'ün beğeni anketinde MHP'lilerin yüzde 83,9'u AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmiyorum" dedi.
AKP'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini ifade etti.
Seçmenlerin iki lidere bakışı ile AKP'li seçmenlerin Devlet Bahçeli'ye, MHP'li seçmenlerin Recep Tayyip Erdoğan'a bakışı şöye:
ERDOĞAN'IN BEĞENİ ORANI
BAHÇELİ'Yİ BEĞENİ ORANI
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