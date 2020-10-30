Bein Sports başkanı Khelaifi'ye beraat
Paris Saint Germain Başkanı ve Bein Sports’un CEO’su Nasser Al Khelaifi, yargılandığı Fifagate davasından beraat etti.
FIFA eski genel sekreteri Jerome Valcke’ye 2026 ve 2030 Dünya Kupası’nın yayın haklarını vermesi için rüşvet vermekle suçlanan Nasser Al Khelaifi, bugün İsviçre’de çıktığı mahkemede beraat etti. Davada yargılanan bir diğer isim olan Jerome Valcke, 120 gün şartlı hapis cezasına çarptırıldı. Jerome Valcke, Sepp Blater’in FIFA başkanı olduğu dönemde genel sekreterlik görevini yürütüyordu. Savcılık, El Khelaifi’ye 28 ay, Valcke’ye ise 3 yıl hapis cezası istemişti. Nasser Al-Khelaïfi, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Dört yıl süren hayali suçlamalar ve itibarıma yönelik sürekli saldırılardan sonra tamamen aklandım. Bu karar gerçek bir zaferdi. Yasalara her zaman saygı göstererek hareket ettiğimi, aylardır aktif olarak iş birliği yaptığım adalete her zaman güvendiğimi, suçlamaların reddedilmesi doğruluyor. ‘’dedi.
NE OLMUŞTU?
2015 yılında İsviçre’deki savcılık yürütülen soruşturma kapsmamında, Sardunya’da yer alan lüks bir villanın Jerome Valcke’ye verildiğini ve karşılığında Nasser El Khelaifi’nin CEO’su olduğu şirkete 2026 ve 2030 Dünya Kupası’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika yayın haklarının verildiğini ortaya çıkarmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi