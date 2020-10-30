Bein Sports başkanı Khelaifi'ye beraat

30 Ekim 2020 Cuma, 16:43

FIFA eski genel sekreteri Jerome Valcke’ye 2026 ve 2030 Dünya Kupası’nın yayın haklarını vermesi için rüşvet vermekle suçlanan Nasser Al Khelaifi, bugün İsviçre’de çıktığı mahkemede beraat etti. Davada yargılanan bir diğer isim olan Jerome Valcke, 120 gün şartlı hapis cezasına çarptırıldı. Jerome Valcke, Sepp Blater’in FIFA başkanı olduğu dönemde genel sekreterlik görevini yürütüyordu. Savcılık, El Khelaifi’ye 28 ay, Valcke’ye ise 3 yıl hapis cezası istemişti. Nasser Al-Khelaïfi, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Dört yıl süren hayali suçlamalar ve itibarıma yönelik sürekli saldırılardan sonra tamamen aklandım. Bu karar gerçek bir zaferdi. Yasalara her zaman saygı göstererek hareket ettiğimi, aylardır aktif olarak iş birliği yaptığım adalete her zaman güvendiğimi, suçlamaların reddedilmesi doğruluyor. ‘’dedi.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında İsviçre’deki savcılık yürütülen soruşturma kapsmamında, Sardunya’da yer alan lüks bir villanın Jerome Valcke’ye verildiğini ve karşılığında Nasser El Khelaifi’nin CEO’su olduğu şirkete 2026 ve 2030 Dünya Kupası’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika yayın haklarının verildiğini ortaya çıkarmıştı.