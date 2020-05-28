Bekçi, genç kadını darbettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde, komşusu N.A. adlı genç kadın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, çarşı ve mahalle bekçisi A.U., görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Bucak ilçesinde dün akşam N.A. adlı genç kadın, bekçi olan komşusu A.U. ile görüşmeye gittiğini ve darbedildiğini iddia etti. Önce Bucak Devlet Hastanesi'ne giden N.A. ardından polise başvurarak, A.U. hakkında şikayette bulundu. Olayın ardından hukuki süreç başlatılırken, Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla genç kadını darbettiği öne sürülen bekçi A.U.'nun görevden uzaklaştırıldığı, hakkında idari ve adli soruşturma başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U.'nun bir vatandaşımıza hakaret ve darp eyleminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak A.U. hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış, ayrıca görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili idari tedbirler alınmıştır" denildi.
Video Haberler
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ey düşmanım diye seslendi
- Erzurum'da görüntülendi: İki yavrusuyla böyle oynadı
- Meteorun düşme anının en net görüntüsü ortaya çıktı
- Tarlada buldu, elleriyle besledi
- Görenler gözlerine inanamadı... Pembe renge büründü
- Banka müdürü kadın sokak ortasında saldırıya uğradı
- Türkiye'nin birçok ilinde görüldü! Uzmanından açıklama
- Nagehan Alçı'ya verdiği yanıt programa damga vurdu
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı