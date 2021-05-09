Bekçiler, maske takmayan yurttaşı darp etti

09 Mayıs 2021 Pazar, 19:07

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde, 7 Mayıs Cuma günü Murat Çağlayan. kendi evinin önünde 6 bekçi tarafından şiddete uğradığını söyledi. O ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat Çağlayan, o anları anlattı.

“Maske takmadığı” gerekçesiyle şiddete uğradığını ifade eden Çağlayan, bekçilerle maske konusunda daha önce de tartışma yaşadığını söyledi. Çağlayan, “Benim bekçilerin hiçbirine karşı küfür, hakaret veya hareketim olmadı. Zaten etrafta 20-30 maskesiz kişi varken bekçiler bana kitlenerek geliyorlar. Çünkü daha önce de ceza yazmaya çalışıp yazamamışlardı. Bana gelirken ‘kimlik ver, ceza yazacağım’ deme olayı yok. Direkt saldırı amacıyla geldiler” dedi.

Bekçilerle yaşadığı tartışmada maske takmayı reddettiğini söyleyen Çağlayan, “Kusura bakma kardeşim ben lafla hareket etmem, sen bana yasa gösterirsen takarım dedim. Döndüm evime girecekken beni geri ittirdiler. Bulaşmamak için arkamı dönünce arkadan çelme taktılar. Beni yere düşürdüler. İnsanlara seslendim, onlar ayırdılar. Bekçiler de kendierini haklı göstermek için ‘Bize hakaret etti, küfür etti, bu arkadaşın sorunu bizim rozetimizdeki Türk bayrağıyla' gibi çirkin iftiralarda bulundular. Beni burada herkes bilir, arkadaşlarım bu iftiraya yanıt verdiler” diye konuştu.

Saldırı nedeniyle tişörtünün yırtıldığını, arka cebinde bulunan cep telefonunun hasar aldığını söyleyen Çağlayan, “Tamamen kişisel husumet üzerine olan bir şey. Ben bu müdahaleyi kabul etmiyorum. Kime yaparlarsa yapsınlar kabul etmem” diyerek yarın konu ile ilgili bekçiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"TERS KELEPÇE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Çağlayan, olay anına ilişkin görüntüleri paylaştığı video mesajında da "İnatla bana KHK var diyor ama hiçbir şekilde göster takıcam diyorum uyumlu bir şekilde gerekeni yapacağım ama maalesef yapmıyor. Daha sonra evime girmeye çalışıyorum, engel oluyorlar. Bakın arkadan yaptıkları bu muamele...Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hiçbir suçu yokken teröriste yapılacak muameleyi yapamazsınız. Ben burada uyuşturucu satmıyorum, ülkem aleyhinde hiçbir işlem yapmıyorum, kimseye en ufak müdahalem yok. Benim sicilimde en ufak çizik yok. Ters kelepçe yapmaya çalışıyorlar. Bu yapılanın hiçbir şekilde izahı yok" dedi.

Çağlayan, kendisinin paylaştığı güvenlik kamerası kaydında 25 Nisan 2021 tarihinin görüldüğünün ANKA muhabiri tarafından sorulması üzerine "Apartmandaki kamera sistemi tarihi bozuk. Bu olay 7 Mayıs günü oldu" açıklamasını yaptı.