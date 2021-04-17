'Emniyet Müdürü gazeteciyi darp etti' iddiası

17 Nisan 2021 Cumartesi, 18:55

Ferdi Karabıyık, İskilip Web Tv de yayınlanması planlanan bir programın sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle izin almak için gittiği İskilip Emniyet Müdürlüğü’nde Emniyet müdür vekili Erol Karasu’nun kendisini darp ettiğini iddia etti.

Yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine giden Ferdi Karabıyık, darp raporuyla birlikte İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, Erol Karasu’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Karabıyık, olayın İskilip Emniyet Müdürlüğü’nde Emniyet müdür vekili Erol Karasu’nun odasında gerçekleştiğini aktararak, “Olay sonrası emniyet müdürlüğünün alt katına indim. Orada bulunan polis memuruna Erol Karasu’dan şikayetçi olduğumu söyledim. Ancak polis memuru şikayet dilekçesini alamayacağını söyledi. Ben de İskilip İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikâyette bulunmak zorunda kaldım” dedi.

Dün yaşanan olayla ilgili kendisiyle görüştüğümüz Ferdi Karabıyık, izin almak talebiyle Erol Karasu’nun odasına gittiğini ifade ederek, “Karasu’ya durumu anlattığımda izni kendisinden değil kaymakamlıktan almamı söyledi. gerektiğini söyledi. Ben de tamam ben gidiyorum dedim. Oda da o esnada benim de tanıdığım Hüseyin Bodur isminde arkadaş vardı. Erol Karasu bana dur gitme dedi. Sen Hüseyin Bodur’un borcunu neden ödemiyorsunuz dedi. Ben de kendisine, Başkomiserim bu olay bizim aramızda siz bu işe karışmayın dedim. O da ne demek karışma ben sizin aranızı bulmak zorundayım bu mevzuyu uzatan sensin. Seni döverim diyerek üzerime yürüyerek duvara yaslayıp boğazımı sıktı. Kendisine beni bırakmasını söylememe rağmen, bu olayı çözmeden buradan gidemezsin dedi. Ben de kendisine halen boğazımı sıkarken güçlükle beni bırakmasını söyleyerek, ben sana ne yaptım dedim. O da bana kendisine hakaret ettiğimi söyledi. Erol komiser boğazımdan tutarken kendisine ben iyi değilim diyerek elinden kurtulup odayı terk ettim” dedi.