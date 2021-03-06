Bekçinin parkta köpek gezdiren genci ayağından vurmasıyla ilgili soruşturma
Nizip Kaymakamlığı, ilçede köpek gezdiren gencin izinde olan bekçi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yaptığı ileri sürülen köpek nedeniyle tartışma çıktı.
M.Y.'nin ağabeyi Y.Y.'yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı.
M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.'ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.
Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAYMAKAMLIK: SAVUNMA AMAÇLI VURDU
Nizip Kaymakamlığı, ilçede köpek gezdiren gencin izinde olan bekçi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede görevli bekçi M.G'nin izinli olduğu süreçte çocuğunu parkta gezdirdiği, bu sırada başka bir çocuğun pitbull cinsi köpek gezdirdiği belirtilen açıklamada, M.G'nin çocuğu ikaz ettiği, daha sonra ise bu kişinin ağabeyi Y.Y'nin parka gelerek bıçakla saldırdığı bekçiyi darbettiği dile getirildi.
Olay sırasında M.G'nin savunma amaçlı ateş ettiği, Y.Y'nin ayak kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Tahkikat esnasında yaralı Y.Y'nin emniyette 19 adet suç kaydının bulunduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
- İstiklal’de korkutan görüntü
- Kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü
- Evden çalışmada 'dijital' mobbing
- Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
En Çok Okunan Haberler
- Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasına dikkat
- Babasız büyüdü, kirada oturuyordu...
- RIdvan Dilmen'den şoke eden yorumculuk kararı
- Ekranda skandal! Erdoğan'ın danışmanından ağır küfür
- Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan partideki ayrılmalara ilişkin açıklama
- Eski yöneticiden milyonluk vurgun
- Öztrak, Erdoğan'a 'o sözü' hatırlattı: Ne zaman duydu...
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Hilafet çağrısına suç duyurusu