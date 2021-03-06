Bekçinin parkta köpek gezdiren genci ayağından vurmasıyla ilgili soruşturma

06 Mart 2021 Cumartesi, 14:22

Gaziantep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yaptığı ileri sürülen köpek nedeniyle tartışma çıktı.

M.Y.'nin ağabeyi Y.Y.'yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı.

M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.'ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.

Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYMAKAMLIK: SAVUNMA AMAÇLI VURDU

Nizip Kaymakamlığı, ilçede köpek gezdiren gencin izinde olan bekçi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede görevli bekçi M.G'nin izinli olduğu süreçte çocuğunu parkta gezdirdiği, bu sırada başka bir çocuğun pitbull cinsi köpek gezdirdiği belirtilen açıklamada, M.G'nin çocuğu ikaz ettiği, daha sonra ise bu kişinin ağabeyi Y.Y'nin parka gelerek bıçakla saldırdığı bekçiyi darbettiği dile getirildi.

Olay sırasında M.G'nin savunma amaçlı ateş ettiği, Y.Y'nin ayak kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Tahkikat esnasında yaralı Y.Y'nin emniyette 19 adet suç kaydının bulunduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.























