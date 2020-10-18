Bekir Coşkun'un vefatı birçok ismi derinden sarstı

18 Ekim 2020 Pazar, 22:31

Sözcü gazetesi yazarı, usta gazeteci Bekir Coşkun yaşamını yitirdi. Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Coşkun'un yaşamını yitirmesinin ardından birçok isim üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Basın camiasının duayen isimlerinden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ülkemiz ve basın dünyamız çok değerli bir ismini kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve son olarak çalıştığı Sözcü ailesine başsağlığı diliyorum.''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un vefat haberi hepimizi üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet, Sözcü Gazetesi’ne ve basın camiasına başsağlığı dilerim."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş, ''Bir süredir kanser tedavisi gören duayen gazeteci Bekir Coşkun'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."

Çağdaş Gazeteciler Derneği, ''Zor zamanların gazetecileri denince akla gelen ilk isimlerden; kalemini her zaman yapıcı ve dayanışmacı amaçlar için kullanan; demokratik laik bir Türkiye yolunda yazan konuşan duayen gazeteci Bekir Coşkun'u kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyoruz. #bekircoskun. Toprağı bol olsun; mesleğimizin ve sevenlerinin başı sağolsun.''

CHP'li Muharrem İnce, ''Bekir Coşkun kalemini satmayan, kalemini satmadığı için dokuz köyden kovulan vatansever bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin, ailesinin, okurlarının başı sağolsun.''