Beklenen pikniğin menüsü
KKTC'nin Maraş kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılacağı 'pikniğin' menüsü belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde, 46 yıldır kapalı tutulan ve ‘hayalet kent’ olarak anılan turistik sahil kenti Maraş’ı tarihi ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor.
Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş’taki sahil kıyısında yemek yiyecek.
Tarihi ziyarete saatler kala liderlerin yemek menüsünün listesine ulaşıldı.
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli’nin Maraş’ta yiyeceği yemekte menü şöyle;
Ana yemek: Et döner, KKTC’nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi
Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava
Zeytinli- hellimli pilavuna
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