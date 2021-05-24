Belarus sahte ihbarla indirdiği uçaktaki gazeteciyi gözaltına aldı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:43

Belaruslu yetkililer daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif bir gazetecinin olduğu yolcu uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk'e indirdi.

Bazı Avrupa Birliği (AB) liderleri Atina'dan Litvanya'ya gitmekte olan Ryanair'e ait uçağın pazar günü savaş uçağı eşliğinde Minsk'e iniş yapmaya zorlanmasını uçak kaçırma olarak nitelendirdi.

Uçağın iniş yapmasının ardından 26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI BULUNUYOR

Protasevich geçen yıl Belarus'ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

Şu anda Belamova adı verilen başka bir Telegram kanalı için çalışan Protasevich hakkında Belarus'ta tutuklama kararı bulunurken kendisi kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor. Protasevich bu iddiaları reddediyor.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Avrupalı yetkililer Belarus'a karşı yeni yaptırımlar başlatma tehdidinde bulunurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken uçağın zorla indirilmesi ve içindeki kişinin tutuklanmasını "şok edici bir gelişme" olarak niteleyerek Protasevich'in hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "müttefikleriyle atılacak adımlar için işbirliği içerisinde" olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Protasevich'in serbest bırakılması çağrısında bulunurken "Ryanair uçağını kaçıranlar hakkında cezai işlem yapılması" gerektiğini söyledi. Von der Leyen AB liderlerinin bugün Brüksel'de yapacakları toplantıda nasıl adımlar atacaklarını görüşeceklerini ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayı son derece ciddi ve tehlikeli olarak nitelerken bu konuda uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.