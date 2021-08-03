Belaruslu kayıp aktivist Kiev'de ölü bulundu
Kayıp olduğu bildirilen Belaruslu aktivist Vitaly Shishov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir parkta ölü olarak bulundu.
Açıklama Ukrayna polisi tarafından yapıldı.
Kiev merkezli bir sivil toplum örgütünün lideri olan ve Belarusluların zulüm ve baskılardan kaçmasına yardım eden Vitaly Shishov, koşuya çıktıktan sonra eve geri dönmeyince eşi tarafından kayıp olarak bildirilmişti.
Şüpheli ölümle ilgili adli soruşturma başlatan Ukrayna polisi, intihar süsü verilmiş cinayet de dahil olmak üzere tüm ihtimalleri araştırdığını açıkladı.
Polisin açıklamasında, "Dün Kiev'de kaybolan Belarus vatandaşı Vitaly Shishov, bugün evine uzak olmayan bir parkta asılı halde bulundu" denildi.
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