Litvanya-Belarus gerilimi Türkiye’ye sıçradı: Türk hava yolu şirketlerinin de rolü olduğu iddia ediliyor

08 Temmuz 2021 Perşembe, 10:07

Belarus, içinde muhalif bir gazetecinin olduğu Ryanair uçağını 24 Mayıs'ta zorla Minsk'e indirdiği için Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına maruz kalmış ve sonra da bu yaptırımlara karşılık olarak göçmenlerin kendi toprakları üzerinden Litvanya'ya geçmelerine izin vermişti.

Litvanya Başbakanı Simonyte geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, Belarus’un mülteci planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Simonyte açıklamasında, Türkiye ile ilgili de iddialarda bulundu.

Simonyte, Litvanya'ya ulaşan en az bir göçmenden elde edilen somut delillere göre, Belarus'un göçmenlere, kendilerini Minsk'e uçakla getirmeyi teklif ettiğini söyledi.

Simonyte, "Örneğin Minsk ile Bağdat'ı bağlayan direkt uçuşlar düzenleyen seyahat acenteleri var ve de hem Belarus'ta hem de diğer ülkelerde faaliyet gösteren ve 'turistleri Minsk'e çeken acenteler var" dedi.

'İSTANBUL'U YOK SAYMAYACAĞIZ'

Simonyte, göçmenlerin Belarus'a Bağdat Havalimanı üzerinden geldiğini ancak İstanbul'dan gelen göçmenleri de yok sayamayacağını belirtti.

Başbakanın delil olarak sunduğu ve Litvanyalı hükümet yetkilileri tarafından Reuters'a kopyaları gönderilen belgeler arasında, “Minsk'teki UmnoTury ve Tsentrkurort adlı acentelerin üç Irak vatandaşı için Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan vize talebinde bulunduğu 27 Mayıs ve 7 Haziran tarihli başvuruların bulunduğu” belirtildi.

4 BİNİŞ KARTINI GÖSTERDİ

Haberde, “Yetkililer ayrıca bir göçmenin üzerinde tespit edilen ve 27 Mayıs tarihinde İstanbul'dan Minsk'e uçuş yapan Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia'ya ait dört biniş kartının kopyalarını da Reuters'a gönderdi” denildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Minsk'in Litvanya sınırları üzerinden yasa dışı göçmen geçişini sonlandırmasını talep etmek için Belarus Büyükelçisini çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı ise Litvanya'nın iddialarına henüz yanıt vermedi.

Reuters’a konuşan Türk diplomatik kaynağı, "Önümüzdeki haftalarda Litvanya'dan bir heyetin göç yönetim ve insan ticaretiyle mücadele alanında görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelmesi değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.