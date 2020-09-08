Belaruslu muhalif lider maskeli kişilerce kaçırıldı
Belarus’ta siyasetçi Kolesnikova, maskeli kişilerce kaçırıldı. Muhalif liderin sağlığından endişe ediliyor.
Bir aydır tansiyonun düşmediği Belarus'ta, muhalif lider Maria Kolesnikova, pazar akşamı başkent Minsk'te maskeli kişilerce zorla bir minibüse bindirilerek kaçırıldı.
Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki seçimde ittifak yapan 3 kadın siyasetçi arasında Belarus'ta kalan son kişiydi. Sözcü'de yer alan habere göre Kolesnikova, yeni bir siyasi parti kurmakta olduğunu açıklamıştı.
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