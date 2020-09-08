Belaruslu muhalif lider maskeli kişilerce kaçırıldı

08 Eylül 2020 Salı, 09:32

Bir aydır tansiyonun düşmediği Belarus'ta, muhalif lider Maria Kolesnikova, pazar akşamı başkent Minsk'te maskeli kişilerce zorla bir minibüse bindirilerek kaçırıldı.

Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki seçimde ittifak yapan 3 kadın siyasetçi arasında Belarus'ta kalan son kişiydi. Sözcü'de yer alan habere göre Kolesnikova, yeni bir siyasi parti kurmakta olduğunu açıklamıştı.