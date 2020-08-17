Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya: Yönetimi devralmaya hazırım

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:13

Muhalif lider Tsikhanouskaya, seçimlerin ardından sığındığı Litvanya'da bir video konferans yoluyla Belarus halkına hitap etti. Konuşmasında ülkeye liderlik etmeye hazır olduğunu ifade eden Tsikhanouskaya, yeni ve adil bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılabilmesini sağlamak için yasal bir mekanizma oluşturulması çağrısını yineledi.

"Bu dönemde sorumluluk almaya ve ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım," diyen Tsikhanouskaya, bir haftalık protestoların yarattığı ivmeden en iyi şekilde yararlanmanın gerekli olduğunu söyledi.

Tsikhanouskaya, güvenlik ve kolluk kuvvetlerine de çağrıda bulunarak Cumhurbaşkanı Luskashenko’yu desteklemekten vazgeçmelerini istedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Seçimin ardından, güvenlik gerekçesiyle Litvanya'ya gittiğini açıklayan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, protesto gösterilerinin artması için büyük çaba sarfediyor. AB ve ABD'li yetkililer, Rusya'nın eski mütteffiki ve Putin'in dostu Lukaşenko'ya karşı açıkça Tikhanovskaya'yı destekliyor.