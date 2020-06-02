Belarus’ta muhalifler meydana indi
Yaklaşık iki ay içerisinde başkanlık seçimine gidecek olan Belarus’ta tanınmış bir video blogger’ının polis memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki yağıyor.
İnsan hakları örgütleri, Sergei Stakhovsky’ın gözaltına alınmasını “siyasi işkence” olarak tanımlarken dün blogger’ın serbest bırakılması için düzenlenen eylem polis müdahalesiyle karşılaştı.
50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başkent Minsk’te 2 bin kişinin katıldığı protestoda, aralarında eski başkan adaylarından, muhalif liderlerden Mikola Statkevich’ın da olduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Belarus’ta siyasi gerilim, ülkeyi 25 yıldır demir yumrukla yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun 9 Ağustos’ta yapılacak seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklamasının ardından yükselmişti.
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