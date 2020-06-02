Belarus’ta muhalifler meydana indi

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

İnsan hakları örgütleri, Sergei Stakhovsky’ın gözaltına alınmasını “siyasi işkence” olarak tanımlarken dün blogger’ın serbest bırakılması için düzenlenen eylem polis müdahalesiyle karşılaştı.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Minsk’te 2 bin kişinin katıldığı protestoda, aralarında eski başkan adaylarından, muhalif liderlerden Mikola Statkevich’ın da olduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Belarus’ta siyasi gerilim, ülkeyi 25 yıldır demir yumrukla yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun 9 Ağustos’ta yapılacak seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklamasının ardından yükselmişti.