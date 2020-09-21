Belarus’ta protestolar sürüyor: 2 binden fazla polis memurunun kişisel verileri sızdırıldı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 11:24

Belarus’ta Alexander Lukaşenko’nun seçimle iktidara yeniden gelmesinin ardından protesto gösterileri 6 haftadır devam ediyor. Binlerce kişinin göz altına alınması ve göstericilere işkence yapıldığı yönündeki iddiaların ardından 2 binden fazla polis memurunun kişisel verilerini sızdırdı. Polis memurlarına ait kişisel veriler, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yayıldı.

‘YAYINLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Muhalif haber kanalı Nexta Live tarafından Telegram’dan dağıtılan açıklamada, “Tutuklamalar sürerken verileri yayınlamaya devam edeceğiz” denildi. Başka bir açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Belaruslulara karşı işlenen suçlara karşı hesap vermeniz gerektiği konusunda sizi uyarmıştık.”

Hükümet yetkilileri ‘bu bilgilerin sızdırılmasından sorumlu olanların bulunup cezalandırılacağını’ ifade etti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Chemodanova, “İçişlerinin emrindeki araçlar, internette kişisel verileri sızdıranların çoğunun tespit edilmesini sağlayacak” dedi.

390 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Haftasonu başkent Minsk’de en az 100 bin protestocu, hükümet karşıtı gösterilere katıldı. 26 yıldır devlet başkanı olan Alexander Lukaşenko’yu istifaya çağıran protestocuların yüzü maskeli çevik kuvvet polisleri tarafından alıkonulduğu görüntüler, yerel medya kanalları tarafından paylaşıldı.

Spring-96 isimli sivil toplum örgütü, pazar günü ülke genelinde en az 196 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Duvar’da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise protestolara katılan 390 kadının gözaltına alındığı ve çoğunun serbest bırakıldığı aktarıldı.