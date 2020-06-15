Belçika iç turizmi canlandırmak için tren bileti dağıtacak
Belçika'da, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla bütün vatandaşlara 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek.
Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ve Aralık ayları arasında ülke içi hatlarda kullanılmak üzere her Belçika vatandaşına ücretsiz 10 bilet dağıtılacak.
Karara itiraz eden Belçika devlet demiryolu şirketi SNCB / NMBS CEO'su Sophie Dutordoir, “Tren biletlerinin Belçikalılara ücretsiz dağıtımı, gezginlerin ve personelin tıbbi güvenliğini hakkında soru işaretleri” barındırıyor diyerek uygulamanın nasıl yönetileceği konusunda hükümetten acil yanıt istedi.
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