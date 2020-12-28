Belçika'da koronavirüs aşılaması başladı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 15:57

Belçika'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılamalar başladı. BioNTec-Pfizer tarafından geliştirilen aşı, ilk olarak aşının da üretildiği Puurs kasabasındaki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Jos Hermans'a yapıldı.

Hermans, aşı olduktan sonra "Kendimi 30 yaş gençleşmiş hissediyorum" diyerek şaka yaptı. Herkesin aşı olmasını isteyen Hermans, "Herkese aşı yapılırsa yeniden özgür oluruz. Böylece çocuklarımız ve torunlarımız da ziyarete gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kaldığı bakımevinin en yaşlısı olan Hermans'a 3 hafta sonra aşının ikinci dozu yapılacak.

ÖNCELİK YAŞLILAR VE BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI

Belçika hükümeti, aşı kampanyasında önceliği bakımevinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına veriyor.

Ardından sağlık çalışanları, 65 yaş üzerindekiler, 45-65 yaş arasında olup kronik hastalığı bulunanlar ile kritik işlerde çalışanlar aşılanacak.

2021 sonuna kadar 11 milyon nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.