Belçika'da koronavirüs aşılaması başladı
Belçika'da Covid-19 aşılamaları başladı. 2021 sonuna kadar 11 milyon nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.
Belçika'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılamalar başladı. BioNTec-Pfizer tarafından geliştirilen aşı, ilk olarak aşının da üretildiği Puurs kasabasındaki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Jos Hermans'a yapıldı.
Hermans, aşı olduktan sonra "Kendimi 30 yaş gençleşmiş hissediyorum" diyerek şaka yaptı. Herkesin aşı olmasını isteyen Hermans, "Herkese aşı yapılırsa yeniden özgür oluruz. Böylece çocuklarımız ve torunlarımız da ziyarete gelebilir" ifadelerini kullandı.
Kaldığı bakımevinin en yaşlısı olan Hermans'a 3 hafta sonra aşının ikinci dozu yapılacak.
ÖNCELİK YAŞLILAR VE BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI
Belçika hükümeti, aşı kampanyasında önceliği bakımevinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına veriyor.
Ardından sağlık çalışanları, 65 yaş üzerindekiler, 45-65 yaş arasında olup kronik hastalığı bulunanlar ile kritik işlerde çalışanlar aşılanacak.
2021 sonuna kadar 11 milyon nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
Video Haberler
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?