Belçika'da sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

01 Kasım 2020 Pazar, 14:19

AFP

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınıfta Hz.Muhammed'in karikatürünü gösteren ilkokul öğretmeni "müstehcenlik suçu işlediği" gerekçesiyle açığa alındı. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Olay, göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Sint-Jans-Molenbeek ilçesindeki "Aux sources du gai savoir" adlı ilkokulda yaşandı.

Nieuwsblad gazetesine göre, okulda görevli bir öğretmen, güncel gelişmeleri anlatmak amacıyla, 5. sınıf öğrencilerine Fransız mizah ve hiciv dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan karikatürü gösterdi.

Velilerinin şikayeti üzerine Sint-Jans-Molenbeek Belediyesi ve okul yönetimi öğretmen hakkında disiplin soruşturması açtı.

Belediye Başkanı: Bu müstehcen çizim 10 yaşındaki çocuklara gösterilmemeli

Sint-Jans-Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, sınıfta gösterilen karikatürün "dini bir bir imge değil, müstehcen bir çalışma" olduğunu söyledi.

Catherine Moreaux, "Bu müstehcen çizimin 10 yaşındaki çocuklara gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu fikir okuldaki herkes tarafından paylaşılıyor" dedi.

Moureaux, Perşembe günü başlatılan disiplin soruşturması kapsamında ilkokul öğretmeninin sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

Sint-Jans-Molenbeek Belediye Başkanı, karikatürlerinin gösterilmesinin ise "Muhammed Peygamber'e küfür anlanıma geldiği" görüşüne ise katılmadığını belirterek, ifade özgürlüğünü kısıtlamanın veya bu konunun tartışılmasını yasaklamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir okulda, öğrencilere karikatürleri gösteren Samuel Paty adlı öğretmen 16 Ekim'de Çeçenistan asıllı bir kişi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.