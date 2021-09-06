Belçikalı Grup ‘Stavroz’ Türkiye’ye geliyor
Elektronik Dans Müziğininin Belçikalı Grubu ‘Stavroz’, konser vermek için Türkiye’ye geliyor. Stavroz grubun konserleri iki farklı şehirde gerçekleşecek.
Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı bir grup olan Belçikalı ‘Stavroz’, 2 şehirde gerçekleşecek mini turne için ülkemize geliyor.
Stavroz, her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kuruldu. Grup, Epifoni Organizasyonu ile Enter The Music projesi kapsamında 30 Eylül 2021 gecesi İzmir Arena'da ve 2 Ekim 2021'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İstanbul'daki konser öncesinde caz müzisyeni ilhan Erşahin ve Şafak Özkütle tarafından kurulan ülkemizin elektronik müzik oluşumlarından Oceanvs Orientalis ön grup olarak geceye ev sahipliği yapacak.
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