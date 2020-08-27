Belediye başkanı düğüne katıldı, virüse yakalandı
Kayseri'de Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun koronavirüse yakalandı. AKP'li Coşkun, "Katıldığım bir düğünden sonra testim pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum iyi" dedi.
Kayseri’de Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun, koronavirüse yakalandı. Kayseri’de bir gazeteye açıklamalarda bulunan AKP'li Başkan Vural Coşkun şunları söyledi:
"Belediye başkanları toplantısına girerken yaptığım test sonucu negatifti ancak düğünden sonra yapılan test sonucum pozitif çıktı. Hafif ateş, hafif baş ağrısı ve hafif öksürük var ama çok şükür sağlık durumumuz çok iyi."
Öte yandan AKP'li başkanın 17 ve 24 Ağustos tarihlerinde katıldığı düğün, nikah törenlerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Coşkun’un sosyal mesafe kuralına uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.
Video Haberler
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
- Yerde bulduğu maskeyi takan amca gündem oldu