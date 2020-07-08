Belediye Başkanı Erdem Gül'den, Büyükada'da çıkan yangına ilişkin açıklama
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İstanbul Büyükada’da ormanlık alanda çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale edildi. Yangın'ın 3 dönümlük bir alanda çıktığı bildirildi. Halk TV'ye konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını ifade etti. Gül, yangın söndürme helikopterinin de zamanında geldiğini ve küçük yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.
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