Belediye Başkanı, krize dikkat çekip makam aracını satılığa çıkardı: Halkın parası, halka gitsin

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:57

Taşdelen, sosyal medya hesabı üzerinden, makam aracını kullanmayı bıraktığını, aracın işlemleri tamamlanınca da satışa çıkarılacağını açıkladı. Taşdelen, gerekçe olarak ise Türkiye'de ekonominin kötü durumda olduğunu vurgulayarak, "Bir kamu görevlisi olarak, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Taşdelen'in açıklaması şöyle:

"Ekonomisi bu denli kötü olan bir ülkede, bir kamu görevlisi olarak, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla Audi marka makam arabasını kullanmayı bıraktım; aracı işlemler tamamlanınca da satışa çıkarıyoruz. Halkın parası halka gitsin."