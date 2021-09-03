Belediye başkanı özür dilemedi, CHP’liler meclisi terk etti!

03 Eylül 2021 Cuma, 10:54

Sosyal medya platformlarında AKP’liler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3. Ahmed Çeşmesi’ndeki fotoğrafıyla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Akıncı TİHA başındaki fotoğrafını yan yana koyup "Gazoz olma efsane ol” notuyla dolaşıma soktu.

Paylaşımı yapanlardan biri de AKP'li Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık oldu. Konu Darıca Belediyesi Eylül Ayı olağan Meclis toplantısında da gündeme geldi.

Oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Selim Özcan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı paylaşımı dolayısıyla özür dilemeye davet etti.

Bunun üzerine açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kılıçdaroğlu ile ilgili olan paylaşımda ben arkadaşları uyardım. Gereksiz bir paylaşımdı. Ben bir belediye başkanı olarak, benim adıma benim sayfamda paylaşılması uygun olmamış. Ama burada hakaret içeren herhangi bir şey olmadığı şahsen ben düşünüyorum. Onun içinde özür dilenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama yapılan paylaşım da yanlıştır. Ekibimizi de bu tarz paylaşımlar konusunda uyardım” dedi.

Bıyık’ın açıklamasının ardından özür dilememesi üzerine CHP Darıca Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, meclis salonunu terk etti. Meclisi terk eden CHP Grubu, Darıca Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"SOSYAL MEDYA TROLÜ GİBİ"

Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştiren CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş açıklamasında "Maalesef görüyoruz ki belediye başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık, sosyal medya hesabı olan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla bir kenti yöneten erk olarak değil, adeta bir sosyal medya trolü gibi paylaşıma imza atmıştır." dedi.

Aktaş şöyle devam etti:

"Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı talihsiz paylaşımı kınıyoruz. Yapılan bu paylaşımla belediye başkanımız sadece belediye meclis üyeleri değil, Darıca’da yaşayan yurttaşların üzerinden bölünme kırgınlıklara neden olmuştur. Bizler, milletimiz ve ülkemiz adına yapılan her hizmetten mutluluk duyar, ülkemizin bilim, teknoloji ve ekonomi alanında atılımlar yapmasına ve bu uğurda verilen her türlü çabanın CHP üyeleri olarak yanında durur ve destekleriz. Keşke Sayın başkan, sadece Sayın Cumhurbaşkanının fotoğrafını paylaşıp bu haklı gururu yaşamış olsaydı. Bizler CHP Belediye Meclis Grubu ve Darıca’da yaşayan yurttaşlar olarak Sayın Başkandan genel başkanımız adına yapılan bu paylaşım sebebi ile özür dilemesini bekliyoruz.”