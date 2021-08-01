Belediye Başkanı paylaştı: İşte Çökertme'den son görüntüler

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme’deki yangının görüntülerini paylaştı ve "Çökertme mahallemize son bakış. Üzüntümüz büyük" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 23:50
Belediye Başkanı paylaştı: İşte Çökertme'den son görüntüler
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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme Mahallesi’nde yangının görüntülerini, sosyal medya hesabından, saat 22.48’de; "yanıyoruz", "Milasyanıyor", "havadanmudahaleistiyoruz" etiketleriyle paylaştı.

Tokat, "Çökertme mahallemize son bakış. Üzüntümüz büyük…" notunu düştü.

İşte Başkan Tokat'ın o paylaşımı: 


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