Belediye Başkanı paylaştı: İşte Çökertme'den son görüntüler
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme’deki yangının görüntülerini paylaştı ve "Çökertme mahallemize son bakış. Üzüntümüz büyük" dedi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme Mahallesi’nde yangının görüntülerini, sosyal medya hesabından, saat 22.48’de; "yanıyoruz", "Milasyanıyor", "havadanmudahaleistiyoruz" etiketleriyle paylaştı.
Tokat, "Çökertme mahallemize son bakış. Üzüntümüz büyük…" notunu düştü.
İşte Başkan Tokat'ın o paylaşımı:
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından Çökertme'deki yangına ilişkin bir video paylaştı.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 1, 2021
Başkan Tokat, "Çökertme mahallemize son bakış. Üzüntümüz büyük" ifadelerini kullandı.
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