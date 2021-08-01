Çökertme ve Mazı'da son durum: Yangın devam ediyor! Belediye Başkanı konuştu

01 Ağustos 2021 Pazar, 22:04

Son dakika gelişmesi... Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Bodrum ve Milas'ın çeşitli bölgelerinde şiddetini artıran yangınlar Çökertme ve Mazı'da felaketi yaşatıyor. Bölgedeki yurttaşlar mahalle ve köylerden tahliye edilmeye çalışılırken, ekiplerin de yangınlara müdahalesi devam ediyor.

Halk TV canlı yayınında bölgedeki son duruma ilişkin bilgiler veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şu anda çok şiddetli bir rüzgarla karşı karşıyayız. Biraz önce Çökertme'nin içine kadar girme imkanım oldu. Yangın bastırdığı için geri döndük. Rüzgar çok şiddetli olduğu için yangın daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Orman ekipleri, itfaiye erleri ve yurttaşların yangına karşı mücadelesinin sürdüğünü aktaran Tokat, "Şu anda Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok kötü bir tablo var şuan" diye konuştu. Mahalle ve köylerdeki evlerini terk etmemek isteyen yurttaşlar olduğunu aktaran Tokat, bu yurttaşları ikna etmeye çalıştıklarını da aktardı.

"Yiyecek ve içecek noktasında bariz bir ihtiyacımız yok ama daha fazla söndürme aracına, suya ihtiyacımız var. Hava müdahalesi sabah olunca yapılabilir. Etkin bir hava müdahalesinin olması gerekiyor. Şimdiye kadarkiler çok yetersiz. Şuanda tam karşımda çok parlayan alevleri görüyorum. Rüzgarın şiddetiyle artıyor" diyen Başkan Tokat, Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir noktada olduklarını ifade etti. Tokat, "Ancak rüzgar termik santralin ters yönünde esiyor. Biraz olsun tehlikeyi bertaraf etmemizi sağlayabilir. Uçaklar devreye sokulmadığı sürece iş burada zor" şeklinde konuştu.

ARAS: BİR AN ÖNCE ÇIKALIM BURADAN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"AĞAÇLARI KORUYAMIYORUZ"

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.